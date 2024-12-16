متوسط ;;الإنفاق في عيد الميلاد يبلغ حوالي 207 يورو

ووفقا للدارسة التي أجراها الاتحاد العام الإيطالي للشركات والأنشطة المهنية والعمل الحر "كونفكوميرتشو" حول الاستهلاك في عيد الميلاد 2024، تراجعت نسبة الإيطاليين الذين تمكنوا من الادخار خلال العام إلى 64% مقارنة بـ72.6% في عام 2023.
تستمر حوافز نهاية العام في لعب دور أساسي لدعم العديد من الأسر، حيث تُخصص غالبًا لنفقات المنزل والأسرة بالنسبة ل22.1% من المواطنين، والادخار (21.9%)، وتسديد الضرائب والفواتير (21.7%).
كما ارتفعت نسبة من يخططون لشراء هدايا عيد الميلاد إلى 79.9% مقارنة بـ73.2% العام الماضي.
تشمل الهدايا المفضلة لعيد الميلاد، المنتجات الغذائية، والنبيذ، الألعاب، الكتب، الملابس ومستحضرات التجميل. وبشأن التسوق في عيد الميلاد، اختار 62.6% من المشاركين في الاستطلاع الجمع بين المتاجر الفعلية والشراء عبر الإنترنت، بينما يعتمد 27.5% على المنافذ التقليدية فقط. (أنسامد).
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