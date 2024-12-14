متحف ماكسي يحتفي بالمصور الإيطالي الكبير جويدو جويدي

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - يحتفي المتحف الوطني لفنون القرن الحادي والعشرين "ماكسي"، في روما بالمصور الإيطالي الكبير جويدو جويدي، أحد أبرز رواد التصوير الفوتوغرافي الإيطالي من خلال معرض استثنائي ينظمه المتحف في الفترة من 13 ديسمبر حتى 20 أبريل.يُعد هذا المعرض أكبر معرض فردي لأعمال جويدي المولود في عام 1941.يقام المعرض بعنوان "جويدو جويدي: مع الوقت، 1956-2024".يضم المعرض أكثر من 500 عمل، من بينها العديد من الأعمال التي لم تعرض من قبل، والتي تُبرز مسيرته الفنية الممتدة لعقود.تقول مستشارة مؤسسة ماكسي، إيمانويلا بروني : "إنه ثمرة عمل ضخم استمر لمدة عامين". ومن جانبه، قال أمين المعرض أنتوناتشي: لقد كان جويدي ملهما لأكثر من جيل، ويظهر إسهامه الفني الممتد منذ عام 1956 وحتى اليوم في هذا المعرض. (أنسامد).

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