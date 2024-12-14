متحف ماكسي يحتفي بالمصور الإيطالي الكبير جويدو جويدي

يُعد هذا المعرض أكبر معرض فردي لأعمال جويدي المولود في عام 1941.
يقام المعرض بعنوان "جويدو جويدي: مع الوقت، 1956-2024".
يضم المعرض أكثر من 500 عمل، من بينها العديد من الأعمال التي لم تعرض من قبل، والتي تُبرز مسيرته الفنية الممتدة لعقود.
تقول مستشارة مؤسسة ماكسي، إيمانويلا بروني : "إنه ثمرة عمل ضخم استمر لمدة عامين". ومن جانبه، قال أمين المعرض أنتوناتشي: لقد كان جويدي ملهما لأكثر من جيل، ويظهر إسهامه الفني الممتد منذ عام 1956 وحتى اليوم في هذا المعرض. (أنسامد).
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