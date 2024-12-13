الضوء وقصة نشأته المحور الرئيسي لعرض فنان إيطالى مصري

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - يعد الضوء وقصة نشأته هما المحور الرئيسي لعرض الفنان الإيطالي المصري المقيم في ميلانو عمر حسن، والذي يستمر حتى يوم 7 يناير.ويعكس المعرض تجربة فنية متميزة في محطته الفنية بمطار ميلانو مالبينسا الدولي. يقام المعرض تحت عنوان "أضواء الخروج" في "بورتا دي ميلانو"، وهي مساحة كبيرة في المطار مخصصة للفن المعاصر.يجمع هذا العمل بين الفيديو والتركيب الفني ليأخذ الزوار في رحلة إلى عالم الفنان الخاص، حيث يختلط الضوء والظل لخلق لغة بصرية تمس الروح الإنسانية.تقول أمينة المعرض، كريستينا فيرايولي، إن هذا العمل يتناول تعقيد النفس البشرية من خلال التلاعب بين الضوء والظلال، وهو ما يعكس "الروح الإنسانية والنفسية" بطريقة مبتكرة.يرى الفنان عمر حسن أن الفن هو الوسيلة التي تتيح لنا فهم وتوثيق تجربتنا الإنسانية عبر الزمن، مضيفا أن الضوء كان دائمًا مصدر إلهام له، فهو يحمل رسائل قوية، رغم صعوبته في التعبير. (أنسامد).

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