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إيطاليا: أنجلينا مانجو وترامب وإسرائيل الأكثر بحثًا على جوجل

12 ديسمبر 2024, 12:08

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - في عام 2024، أظهرت بيانات محرك البحث جوجل في إيطاليا تزايدًا في عمليات البحث حول مجموعة متنوعة من المواضيع. شمل هذا الاهتمام بالفائزة في مسابقة سانريمو للأغنية، أنجلينا مانجو، بالإضافة إلى شخصيات عالمية مثل دونالد ترامب وموضوعات تتعلق بإسرائيل.

كما تفاعل المستخدمون مع أخبار مؤلمة مثل وفاة شخصيات مشهورة، من بينهم ساندرا ميلو، توتو سكيلاتشي، وآلان ديلون.

في مجال الرياضة، برزت نتائج البحث المتعلقة بالألعاب البارالمبية والجمباز الفني. كما تزايدت الاستفسارات حول أحداث سياسية هامة، مثل الصراع في غزة والشرق الأوسط، والتوترات بين إيران وإسرائيل.

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج البحث اهتمامًا بمواضيع اجتماعية وثقافية، مثل معاني مصطلحات مثل "ديسينغ"، و"ثنائيي الجنس"، و"إيقاف الإبادة الجماعية".

وتضمنت اهتمامات الإيطاليين أيضًا البحث عن أفراد تركوا تأثيرًا، مثل وفاة الصحفيين الإيطاليين لوكا جيوراتو وفرانكو دي ماري، وعودة ليام باين إلى دائرة الضوء. كما ازداد البحث حول الطقس والظواهر المناخية، مثل الإنذارات بالعواصف وارتفاع درجات الحرارة المفرطة.

في مجال الثقافة والترفيه، كان من بين أكثر الأفلام بحثًا فيلم "Inside Out 2"، بالإضافة إلى المسلسل التلفزيوني "Baby Reindeer".

وفيما يتعلق بالطعام، كانت وصفة بسكويت كرامبل والمايونيز المحلي من الأكثر بحثًا. (أنسامد).

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