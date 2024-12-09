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حوالي 1.3 مليون مسافر عبر مطار تريستي

09 ديسمبر 2024, 08:57

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - من المتوقع أن تسجل حركة السفر عبر مطار تريستي الإيطالي 1.3 مليون مسافر بنهاية عام 2024 بعد تسجيله رقماً قياسياً بمعدل مليون راكب في شهر أكتوبر الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن مطار تريستي الذي سجل رقما قياسيا بلغ مليون مسافر في أكتوبر الماضي، يشهد نموا مستمرا في أعداد المسافرين، التي من المتوقع أن تصل إلى رقم قياسي جديد يبلغ 1.3 مليون مسافر بنهاية الشهر.

ولمواكبة هذه الزيادة في أعداد المسافرين ودعم هذا التطور، تم الإعلان عن وظائف جديدة للشهر الحالي تشمل موظفي استقبال الركاب، موظفي الطائرات، وحراس أمن وعاملين في مركز عمليات المطار.

يعمل المطار على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تشغيل أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى المطارات الإيطالية واعتماد وسائل نقل كهربائية جديدة.

وبحلول شهر مارس، سيزيد عدد الوجهات المباشرة التي يسير المطار رحلات إليها إلى 27 وجهة بإضافة رحلات جديدة إلى ستوكهولم، براغ، لاميتسيا تيرمي وروتردام. (أنسامد).

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