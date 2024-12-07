أكثر من 11 مليون إيطالي يسافرون في عيد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - كشف تقرير إيطالي أن نحو 11.5 مليون إيطالي يعتزمون السفر خلال عطلة عيد الميلاد هذا العام، حيث من المتوقع أن ينفق كل منهم ما متوسطه 335 يورو، ليصل الإجمالي إلى حوالي 4 مليارات يورو.ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة "Facile" لصالح شركة "Emg Different" للأبحاث، أعلن 32% من المشاركين في الاستطلاع أنهم خصصوا ميزانية أكبر لرحلاتهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، أشار 23% إلى أنهم سيواصلون السفر رغم تقلص ميزانياتهم بسبب الظروف الاقتصادية.على الرغم من أن الغالبية العظمى من المسافرين سيعتمدون على مدخراتهم لتمويل رحلاتهم، إلا أن نحو 2% منهم قد اختاروا الحصول على قرض شخصي. هذه النسبة ترتفع إلى أكثر من 4% بين فئة المسافرين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا.من ناحية الوجهات، اختار حوالي 9 من كل 10 مسافرين وجهات داخل إيطاليا، بينما اختار 1.5 مليون شخص (13% من المسافرين) السفر إلى وجهات خارج البلاد. (أنسامد).

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