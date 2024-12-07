أكثر من 11 مليون إيطالي يسافرون في عيد الميلاد

ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة "Facile" لصالح شركة "Emg Different" للأبحاث، أعلن 32% من المشاركين في الاستطلاع أنهم خصصوا ميزانية أكبر لرحلاتهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، أشار 23% إلى أنهم سيواصلون السفر رغم تقلص ميزانياتهم بسبب الظروف الاقتصادية.
على الرغم من أن الغالبية العظمى من المسافرين سيعتمدون على مدخراتهم لتمويل رحلاتهم، إلا أن نحو 2% منهم قد اختاروا الحصول على قرض شخصي. هذه النسبة ترتفع إلى أكثر من 4% بين فئة المسافرين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا.
من ناحية الوجهات، اختار حوالي 9 من كل 10 مسافرين وجهات داخل إيطاليا، بينما اختار 1.5 مليون شخص (13% من المسافرين) السفر إلى وجهات خارج البلاد. (أنسامد).
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