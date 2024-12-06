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افتتاح الواحة الجديدة في حديقة الكولوسيوم

06 ديسمبر 2024, 09:55

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - افتتحت الواحة الجديدة في حديقة الكولوسيوم الأثرية في روما، وتعتبر إضافة مميزة إلى جمال المدينة التاريخي، حيث توفر مكانًا للاسترخاء في الصيف أو للاستمتاع بأشعة الشمس في الشتاء.

تم إنشاء هذه الواحة، التي تقع على المنحدرات الجنوبية لنهر بالاتين أمام القصور الإمبراطورية، بفضل التعاون بين حديقة الكولوسيوم الأثرية ومجموعة "جيدي للنشر".

تتمثل الميزة الرئيسية لهذه الواحة في كونها مشروعًا بيئيًا مستدامًا، يهدف إلى التصدي لأزمة المناخ وتعزيز التنوع البيولوجي.

وتقول مديرة الحديقة ألفونسينا روسو، إن الهدف من هذه الحديقة الفريدة هو "الاستدامة البيئية"، حيث تم تصميمها لتكون ملاذًا آمنًا للزوار مع الحفاظ على البيئة.

كما أن المشروع يشمل إجراءات مثل زراعة نباتات تهدف إلى مكافحة الضباب الدخاني، بدءًا من عام 2020، مع استخدام الحواجز النباتية .

من خلال هذه المبادرة، تُسهم حديقة الكولوسيوم في حماية التنوع البيولوجي وتعزيز المناطق الخضراء في روما، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء. (أنسامد).

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