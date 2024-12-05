أربعمائة مصباح LED تُضيء كاتدرائية مونريالي

(أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - في خطوةٍ ترمي إلى إبراز الجمال الاستثنائي لكاتدرائية مونريالي، سيتم تزويدها بنظام إضاءة جديد يعتمد على أربعمائة مصباح LED.يأتي هذا المشروع استعدادًا لعرضٍ تقديمي سيُقام في السادس من ديسمبر، حيث ستكشف الإضاءة الجديدة عن تفاصيل مذهلة في فسيفساء الكاتدرائية التي تعتبر تحفة فنية عالمية.تهدف هذه المبادرة إلى تقديم تجربة بصرية معاصرة للزوار، حيث ستعيد الإضاءة الحديثة تشكيل ملامح الكاتدرائية وتبرز جمالياتها الخالدة، وقد تم اختيار شركة زومتوبيل النمساوية المتخصصة في هندسة الإضاءة لتنفيذ هذا المشروع الفريد.تعتبر كاتدرائية مونريالي، التي تعد تحفة معمارية نورماندية، مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وتشتهر بفسيفسائها الرائعة التي تغطي جدرانها وقبابها.يجري حاليًا العمل على قدم وساق لتركيب النظام الجديد وإعداده للعرض التقديمي المرتقب. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA