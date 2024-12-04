المعرض الدولي لفن مشهد المهد في سيتا دى كاستيللو حتى 6 يناير

(أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - يقام فى الفترة من 30 ديسمبر وحتى 6 يناير المعرض الدولي لفن "مشهد المهد "في سيتا دى كاستيللو هو حدث ثقافي وفني مميز يقام في قلب إيطاليا، حيث يعرض 180 عملاً فنياً مدهشاً تمثل أعمال 70 من أفضل حرفيي المهد من جميع أنحاء إيطاليا وخارجها.ويُعد المعرض فرصة فريدة للاستمتاع بأعمال فنية من أصول إيطالية تقليدية، مستوحاة من مشهد الميلاد.الحدث يُقام في سرداب كاتدرائية سيتا دى كاستيللو، الذي يُعتبر موقعًا تاريخيًا مميزًا يعود تاريخه إلى قرون مضت. في هذا الموقع، يمكن للزوار مشاهدة الأعمال الفنية المعروضة على مساحة 500 متر مربع، حيث يتم عرض روائع فنية مستوحاة من الميلاد، مع روائح تاريخية ودينية تجمع بين الفن والتقاليد والإيمان.من بين المعروضات، هناك 40 ديوراما مغلقة ومناظر ميلاد مفتوحة، بالإضافة إلى أعمال فنية مستوحاة من مدارس مشهد المهد الشهيرة في نابولي وكاتانيا وأفيلينو وتوسكانا ولاتسيو وأومبريا. كما تُعرض أعمال فنية مذهلة من أعظم أساتذة هذا المجال. (أنسامد).

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