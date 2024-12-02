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إتاحة التطبيق الخاص بزيارة منتزه بومبي باللغة الأوكرانية

02 ديسمبر 2024, 13:13

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - ينطلق تطبيق "ماي بومبي" MyPompeii الخاص بزيارة منتزه "بومبي" الأثري الإيطالى قسماً جديداً باللغة الأوكرانية أيضًا اعتباراً من 2 ديسمبر في قاعة منتزه بومبي الأثري، ضمن فاعلية بعنوان "تجربة بومبي باللغة الأوكرانية".

وذكر بيان صحفي: إن إتاحة نسخة من التطبيق باللغة الأوكرانية يشهد على تنامي وجود الجالية الأوكرانية في إيطاليا، وخاصة في كامبانيا ونابولي، موضحا أنه يوجد 400000 أوكراني في جميع أنحاء إيطاليا، منهم حوالي 60000 في كامبانيا وحوالي 43000 في مدينة نابولي.

وأشار إلى أنه من بين هؤلاء الأوكرانيين، يستقبل منتزه "بومبي" الأثري حوالي 30 زائرًا أوكرانيًا في المتوسط يوميًا.

ومع تدشين نسخة من التطبيق باللغة الأوكرانية، ستتاح لهم الفرصة لاستكشاف أسرار المدينة القديمة وتاريخها وأجواءها. (أنسامد).

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