معرض في رافينا عن المجموعة الفنية جيجي-بانياني

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - تنظم بلدية رافينا ومتحف الفن بالمدينة معرضًا بعنوان "1955-1965: العالم الجديد في رافينا - مناظر من مجموعة جيجي-بانياني الفنية"، برعاية روبرتو بانياني وباولو تريوسكي، وذلك في الفترة من 6 ديسمبر إلى 26 يناير في قصر راسبوني دالي تيستي.يستعرض هذا المعرض المسيرة الفنية لروبرتو بانياني وزوجته رافاييلا جيجي، وهما من أبرز جامعي الأعمال الفنية في رافينا في فترة ما بعد الحرب.وقد لعب بانياني دورًا هامًا في دعم وتشجيع فنانين أصبحوا فيما بعد من الأسماء اللامعة في عالم الفن، مثل ماتيا موريني وجورج ماتيو وإميليو فيدوفا، الذين جمعته بهم صداقة وطيدة. فبالإضافة إلى تكليفهم بأعمال فنية، قدم لهم بانياني إقامات فنية، بعضها امتد لفترات طويلة، مما جعل من فيلا رافينا مركزًا للإبداع والتلاقي الفني.إلى جانب أعمال موريني وماتيو وفيدوفا، يضم المعرض أعمالًا لفنانين آخرين مثل بين شان، ودانييل بوميرول، وسيرجيو فاتشي، وفيليب مارتن، وبرنارد كوينتين، وغيرهم. (أنسامد).

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