إطلاق اسم ماريسا رودانو على أحد شوارع روما

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إطلاق اسم ماريسا رودانو على أحد شوارع روما

26 نوفمبر 2024, 10:20

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - وافق مجلس مدينة روما على إطلاق اسم ماريسا رودانو، الحزبية والسياسية والمدافعة عن حقوق الرجال وخاصة النساء، على أحد شوارع روما.

سيتم إطلاق اسم ماريسا رودانو على شارع داخل حديقة 8 سبتمبر في حي سان سابا، بالقرب من منزلها.

ولدت ماريسا رودانو في روما في 21 يناير 1921 وتوفيت في 2 ديسمبر 2023 وكانت سياسية وحزبية إيطالية وعضوة في مجلس الشيوخ وعضوة في البرلمان الأوروبي.

وقالت شبكة الدفاع عن حقوق النساء، التي تحمل اسم "شبكة نحن النساء"، التي تقدمت بالاقتراح: "نحن ممتنون لإدارة المدينة وللبلدية الأولى وأعضاء مجلس المدينة الذين رحبوا باقتراحنا ودعموه وتغلبوا على العقبات البيروقراطية." وأضافت: "نأمل أن تكون هناك شوارع تحمل اسمها في مدن إيطالية أخرى، لأن التزام ماريسا تجاه النساء ومع النساء تجاوز أيضًا الحدود الوطنية، كما أن التزامها ومساهمتها يستحقان مزيدًا من التقدير." (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:14

مجموعة السبع : سنحترم التزاماتنا الدولية

10:03

ماتاريلا: لم يتم بذل ما يكفي لمكافحة العنف ضد النساء

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:14

مجموعة السبع : سنحترم التزاماتنا الدولية

10:03

ماتاريلا: لم يتم بذل ما يكفي لمكافحة العنف ضد النساء