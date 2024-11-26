إطلاق اسم ماريسا رودانو على أحد شوارع روما

(أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - وافق مجلس مدينة روما على إطلاق اسم ماريسا رودانو، الحزبية والسياسية والمدافعة عن حقوق الرجال وخاصة النساء، على أحد شوارع روما.سيتم إطلاق اسم ماريسا رودانو على شارع داخل حديقة 8 سبتمبر في حي سان سابا، بالقرب من منزلها.ولدت ماريسا رودانو في روما في 21 يناير 1921 وتوفيت في 2 ديسمبر 2023 وكانت سياسية وحزبية إيطالية وعضوة في مجلس الشيوخ وعضوة في البرلمان الأوروبي.وقالت شبكة الدفاع عن حقوق النساء، التي تحمل اسم "شبكة نحن النساء"، التي تقدمت بالاقتراح: "نحن ممتنون لإدارة المدينة وللبلدية الأولى وأعضاء مجلس المدينة الذين رحبوا باقتراحنا ودعموه وتغلبوا على العقبات البيروقراطية." وأضافت: "نأمل أن تكون هناك شوارع تحمل اسمها في مدن إيطالية أخرى، لأن التزام ماريسا تجاه النساء ومع النساء تجاوز أيضًا الحدود الوطنية، كما أن التزامها ومساهمتها يستحقان مزيدًا من التقدير." (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA