معرض الفن الحديث والمعاصر في روما من 22 إلى 24 نوفمبر

(أنسامد) - نوفمبر 23 - روما - تُقام النسخة الرابعة من المعرض الدولي الكبير للفن الحديث والمعاصر في مركز المؤتمرات الجديد "لا نوفولا" بروما، في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر.من المتوقع أن يشارك في المعرض 180 من هواة جمع التحف من مختلف أنحاء أوروبا، إلى جانب 140 صالة عرض وحوالي 20 معرضًا وحدثًا خاصًا. يُنظم الحدث تحت الإدارة الفنية لأدريانا بولفيروني.يتضمن المعرض عناصر بارزة، من بينها وثائق محاكمة كارثة سد فايونت مقدمة من إدارة المحفوظات العامة بوزارة الثقافة، بالإضافة إلى أعمال فنية لفنانين مثل جورجيو موراندي، فاوستو بيرانديللو، فيليبو دي بيسيس، فرانكو جنتيليني، ألبرتو بوري، وجانيس كونيليس.صرّح أليساندرو نيقوسيا، مسؤول الإدارة والتصميم: "لقد بدأنا في عام 2021، في خضم أزمة كوفيد-19. لم يصدق الجميع حينها أننا سننجح.اليوم لدينا أكثر من 40 معرضًا فنيًا من ميلانو." (أنسامد).

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