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عرض 146 قطعة من مجموعة نورمان جونز أكبر جامع تحف

في متحف بولونيا المدني

22 نوفمبر 2024, 11:35

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - يستضيف المتحف المدني في بولونيا معرضا يضم نحو 146 قطع مختارة من مجموعة أكبر لجامع التحف الإنجليزي نورمان جونز، والتي تبرعت بها ابنته روث لقطاع المتاحف المدنية في بولونيا، وذلك في الفترة بين 23 نوفمبر 2024 و 5 مايو 2025 .

تشمل هذه القطع المنمنمات الهندية الإسلامية، وتماثيل وأشياء مستوحاة من الهندوسية، ونقوش خشبية يابانية، وأدوات للاستخدام الشخصي، بالإضافة إلى مجموعة من المجسمات والصور الفوتوغرافية التي تمتد من نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

يُعد المعرض فرصة للتعرف على مجموعة متنوعة من الفنون التي تعكس اهتمامات نورمان جونز بالحضارات الشرقية والأفريقية، التي شكلت جزءًا أساسيًا من حياته.

يسلط المعرض الضوء على الأعمال الفنية التي تعكس تاريخ وثقافات الشرق الأقصى والشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم هذه القطع للجمهور، وهي جزء من سياسة المتاحف المدنية في بولونيا لتلقي التبرعات وتقديمها للعامة. (أنسامد).

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