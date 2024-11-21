معرض ماركي رامون في المركز الثقافي بميلانو

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - يفتتح يوم الخميس 21 نوفمبر معرض فني بعنوان "ماركي يفقد عقله" في المركز الثقافي "بيز ميلانو" بمناسبة مهرجان لين تشكو والأسبوع الموسيقي.يقدم المعرض مجموعة من سبع رسومات بالقلم الحبر التي رسمها ماركي رامون، عازف الطبول التاريخي لفرقة رامونيس.ماركي، الذي كان أحد الأعضاء المؤسسين لهذه الفرقة الشهيرة والتي عمل معها من عام 1978 إلى 1996، سيكشف عن أول تجربة له في مجال الرسم مستخدمًا اسمًا مستعارًا هو ماركي رامون.تأخذ هذه الرسومات الجمهور إلى عالمه الملون والمتمرد بأسلوب ما بعد البانك الذي اشتهر به.بالإضافة إلى العرض الفني التقليدي، يستخدم المعرض أحدث تقنيات الواقع المعزز والافتراضي والذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق نوتاواي، الذي يتيح للمشاهدين رؤية الرسومات تنبض بالحياة.بمجرد تأطير الرسومات، يتمكن المشاهدون من رؤية الحركات الملونة التي تضفي بعدًا جديدًا على اللوحات، بالإضافة إلى الاستماع إلى مقتطفات موسيقية من أغاني ماركي التي تميزت بها مسيرته الفنية.بعد حل فرقة رامونيس، واصل ماركي رامون مسيرته الموسيقية والتعاون مع فرق أخرى، مثل فرقة ميسفيتس وتين إيدج هيد، كما أصدر ألبومه المنفرد "لا تقلق بشأني" في عام 2000.وقد تم تكريمه في عام 2002 بدخوله إلى قاعة مشاهير الروك آند رول، ويستمر في القيام بجولات حية حول العالم مع فرقته الخاصة "Marky Ramone's Blitzkrieg". (أنسامد).

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