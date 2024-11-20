احتفالات أوستا بمناسبة بلوغها 2050 عاماً

(أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - ستشهد احتفالات اقليم أوستا الإيطالي في الذكرى 2050 لتأسيسه، العديد من الفعاليات الثقافية والتاريخية التي تعكس غنى وتراث المدينة والإقليم.فقد أعلن المجلس الإقليمي لفالي داوستا عن تخصيص مبلغ 757 ألف يورو للتخطيط لهذه الاحتفالات التي ستنطلق في عام 2025.كما أشار المستشار الثقافي جان بيير جويتشارداز إلى أنه تم إعداد جدول زمني شامل للاحتفالات، الذي يتضمن فعاليات متعددة تشمل مختلف مجالات الثقافة والفن، مع إشراك المعنيين بالتراث الثقافي للمنطقة.وستبدأ الاحتفالات في مارس 2025 مع افتتاح معرض بعنوان "المنطقة الصخرية"، الذي سيعرض التراث الفريد للإقليم. إضافة إلى ذلك، سيتضمن البرنامج معارض فنية وحفلات موسيقية، فضلاً عن فتح الأماكن الأثرية أمام الجمهور، بما في ذلك المسرح الروماني الذي سيكون من أبرز المعالم المفتوحة للاحتفال.من بين أبرز الفعاليات، سيكون هناك حدث خاص في أغسطس 2025 لمدة يومين، حيث سيتم التركيز على تاريخ روما القديمة، مع إعادة تمثيل تاريخية عبر جبال الألب. سيكون هذا الحدث مفتوحًا للجميع ويشمل ورش عمل وأنشطة تعليمية تتناول الحياة في العصور القديمة.وتختتم الاحتفالات بحدث مميز لإعادة تفعيل الطقوس التأسيسية للمدن الرومانية، ما يعكس العمق التاريخي والتراثي الكبير لمدينة أوستا ودورها في التاريخ الروماني.هذه الاحتفالات ستكون فرصة هامة للجمهور المحلي والدولي للاحتفاء بتاريخ المدينة وتقاليدها، وتعزيز الهوية الثقافية في منطقة فالي داوستا. (أنسامد).

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