إعادة افتتاح بيت النافورة الصغيرة في بومبي

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - سيتم إعادة افتتاح منزل "فونتانا بيكولا" (النافورة الصغيرة) في مدينة بومبي القديمة أمام الجمهور يوم 21 نوفمبر، حيث ستبدأ الزيارة من موقع ترميم النافورة التي تزين الحديقة الخلفية للمنزل.ويأتي هذا الافتتاح في إطار موسم جديد من مبادرة "سرد مواقع البناء"، التي تهدف إلى تسليط الضوء على عملية الترميم الجارية في بعض المواقع الأثرية في المدينة.تتيح المبادرة للزوار فرصة الاطلاع على جهود الترميم في الحديقة الأثرية وتفاصيل العمل الفني والتقني الذي يُجرى على هذه المواقع.وسيرافق الزوار المسؤولون والمرممون خلال الجولة، حيث سيقومون بشرح خطوات الترميم التي تم تنفيذها.وتعتبر النافورة الصغيرة في منزل "فونتانا بيكولا" واحدة من أروع القطع الفنية التي تم اكتشافها في بومبي، فهي مغطاة بالفسيفساء المعقدة التي تحتوي على أصداف ملونة، بالإضافة إلى تمثال برونزي لصياد سمك وأخرى تجسد كيوبيد، وهو ما يعكس البراعة الفنية التي كانت سائدة في تلك الحقبة، كما تم تزيين الجدران الجانبية للممرات بمناظر طبيعية رسمت قبل ثوران بركان فيزوف الذي دمر المدينة.من بين أبرز عمليات الترميم التي أُجريت على الموقع، تبرز عملية تعزيز الهيكل الأساسي للعوارض الخرسانية في الردهة الرئيسية باستخدام مواد حديثة ومتطورة، إلى جانب استبدال السقف بالكامل.منزل النافورة الصغيرة هو أحد المنازل المهمة التي تم اكتشافها في مدينة بومبي الرومانية القديمة، والتي دُمرت بسبب ثوران جبل فيزوف في عام 79 م. (أنسامد).

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