سان كاشانو دي باني تفوز بجائزة أفضل القرى السياحية

(أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - بالتزامن مع استضافة إيطاليا أول قمة لمجموعة السبع حول السياحة، منحت منظمة السياحة العالمية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة معنية بالسياحة، سان كاشانو دي باني بمقاطعة سيينا لقب "أفضل القرى السياحية".تُمنح الجائزة للقرى التي تعتبر فيها السياحة بمثابة ركيزة أساسية للثقافة والتقاليد المحلية، والقرى التي تحتفل بالتنوع، وتوفر الفرص وتحافظ على التنوع البيولوجي.وصرحت وزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتانشي: يجب أن نكون فخورين بأن سان كاشانو دي باني حصلت على جائزة "أفضل القرى السياحية" من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، لأنها تمثل تأكيدًا إضافيًا على مدى جاذبية وأصالة إيطاليا على الساحة الدولية.وأضافت : إن قرى مثل سان كاشانو دي باني تعد بمثابة خريطة تظهر للعالم التميز في الحرف اليدوية والطعام والنبيذ والتقاليد والتاريخ والثقافة في بلادنا، مشيرة : إنه لمن دواعي سروري وفخري أن أرحب بحصولها على لقب "أفضل قرية سياحية" من قبل منظمة السياحة العالمية.تقع سان كاشانو دي باني جنوب مقاطعة سيينا، على الحدود مع أومبريا ولاتسيو، وبالإضافة إلى مناظرها الطبيعية الجميلة، تشتهر بمياهها الحرارية التي تتدفق بدرجة حرارة 40 درجة من العديد من الينابيع المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة. (أنسامد).

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