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توسكانا تضم أكبر عدد في قائمة أجمل القرى

16 نوفمبر 2024, 08:20

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - تمثل القرى قطاعا كبيرا في إيطاليا كما تمثل ما يقرب من 70% من البلديات الإيطالية، ويبلغ إجمالي عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة، وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة "تور فيرجاتا".

ومن بين هذه البلدات الصغيرة، تصنف 363 قرية على أنها "أجمل القرى في إيطاليا". وتتصدر توسكانا التي تستضيف اجتماع مجموعة السبع للسياحة، قائمة المناطق الإيطالية حيث يوجد أكبر عدد من القرى المتواجدة على هذه القائمة.

على وجه الخصوص، تشكل السياحة في أجمل القرى في إيطاليا ركيزة اقتصادية للقطاع، حيث تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد عن 5 مليارات يورو سنويا، وتوظف أكثر من 90 ألف شخص في الإجمالي.

وفقا لأحدث النتائج التي توصلت إليها شركة "ديلويت"، في عام 2022، اجتذبت هذه القرى ما يقرب من 9 ملايين زائر، مما أدى إلى تسجيل إيرادات بحوالي 14 مليار يورو. (أنسامد).

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