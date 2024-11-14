اير بى ان بى تعيد إحياء المصارعة الرومانية في الكولوسيوم

(أنسامد) - نوفمبر 14 - روما - تستعد شركة Airbnb لحدث فريد من نوعه يومى ٧ و٨ مايو ٢٠٢٥، حيث ستجلب ١٦ مصارعًا محترفًا إلى الكولوسيوم في روما.سيتقمص هؤلاء المصارعون أدوار محاربي روما القديمة، مرتدين الدروع ومحاكيين المعارك التي كانت تجري في هذا المدرج التاريخي.وسيستمر هذا العرض المثير لمدة ثلاث ساعات على مدار يومين، مما يتيح للجمهور فرصة معايشة تجربة فريدة من نوعها.تهدف هذه المبادرة إلى جذب السياح وتعزيز السياحة التراثية الأوروبية، حيث يمكن للجمهور حجز تذاكر لحضور هذا الحدث الاستثنائي عبر منصة Airbnb.شركة اير بى ان بى هي منصة عالمية رائدة تتيح للمستخدمين استئجار أماكن إقامة فريدة في أكثر من ١٩١ بلدًا حول العالم. وتقدم المنصة مجموعة واسعة من الخيارات، من المنازل إلى الشقق الفندقية، بما يرضي جميع الأذواق ويتناسب مع مختلف الاحتياجات.(أنسامد).

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