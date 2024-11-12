معرض "التصوير الفوتوغرافي في القرن العشرين"

(أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - تستضيف فيلا موسوليني في ريتشوني معرضًا بعنوان "التصوير الفوتوغرافي العظيم في القرن العشرين" للمصورَين الشهيرَين: الفرنسي جاك هنري لارتيج (1894-1986) والمجري أندريه كيرتيز (1894-1985)، وذلك في الفترة من 23 نوفمبر إلى 6 أبريل.ومن المُرجَّح أن المصورَين قد التقيا في باريس بين الحربين العالميتين، إلا أنهما عرضا أعمالهما في متحف الفن الحديث في عامي 1963 و1964، حيث وُصف أحدهما بأنه هاوٍ بدائي، بينما وُصف الآخر بأنه أستاذ في التصوير الصحفي.يُعَدّ كلاهما من رواد التصوير الصحفي الحديث، وقد تركا وراءهما إرثًا فريدًا من الأعمال.ويساهم المعرض في ترسيخ مكانة هذين المصورَين في تاريخ التصوير الفوتوغرافي في النصف الأول من القرن العشرين، ويُبرز دورهما الرائد في رُؤى الحداثة البصرية، حيث يُعتبر لارتيج سيد اللقطة الفوتوغرافية، وكيرتيز سيد التصوير الانعكاسي. (أنسامد).

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