سانتانشي : ميثاق السياحة يهدف لمواجهة تحديات القطاع

(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - استضافت مدينة فلورنسا الإيطالية على مدار يومين، المنتدى الدولي للسياحة الذي تناول العديد من الموضوعات والقضايا، لعل من أبرزها قضية الذكاء الاصطناعي، وجودة الخدمات والنمو والاستدامة، بحضور وزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتانشي.يأتي انعقاد هذا المنتدى قبيل أول اجتماع لمجموعة السبع مخصص لقطاع السياحة، والمقرر عقده في فلورنسا عاصمة إقليم توسكانا في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر. وشارك فيه أعضاء المجالس الإقليمية والجمعيات التجارية والشركات الناشئة ورؤساء البلديات والمؤسسات.وشهد المنتدى التوقيع على "ميثاق السياحة"، وهو وثيقة برامجية تجدد بها وزارة السياحة والوكالة الوطنية للسياحة والأقاليم والجمعيات الالتزام بالتعاون الذي يهدف إلى إدارة التحديات الحالية والمستقبلية للقطاع والتغلب عليها.تشير البيانات إلى أن قطاع السياحة يساهم، بشكل مباشر وغير مباشر، بحوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لعام 2024 أيضاً، تسجل البيانات نموا بنسبة 2% مع نموا في نصيب الفرد من الإنفاق.وفقًا للبيانات التي عالجتها جامعة روما تور فيرجاتا، بفضل الإنفاق السياحي القياسي البالغ 155 مليار يورو، حقق القطاع في عام 2023 قيمة مضافة قدرها 368 مليار يورو، أي ما يعادل حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الاعتبار القيمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.وقالت سانتانشي : يجب علينا جميعًا أن نعمل في نفس الاتجاه ويجب علينا أيضًا أن نفهم كيفية التعامل مع التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.وتابعت : ستعقد مجموعة السبع حول السياحة اجتماعاً الأسبوع المقبل، ويبدو لي أنه من الصواب الاستماع إلى جميع العاملين في القطاع والمؤسسات أولاً. وقبل كل شيء، السياحة ليست قطاعا يمينيا ولا يساريا. يجب أن يكون الفريق متماسكا.وأضافت : بالنسبة لقطاع السياحة، يجب أن تركز إيطاليا على نحو متزايد على الجودة وليس الكمية. لذلك نحن بحاجة إلى العمل على مواجهة التحدي الحقيقي للسياحة وهو جودة الخدمات. (أنسامد).

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