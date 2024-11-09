جمعيات الفنادق الإيطالية:الذكاء الاصطناعي قاطرة قطاع السياحة

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - صرح بيرنابو بوكا، رئيس اتحاد جمعيات الفنادق والسياحة الإيطالية، أن الذكاء الاصطناعي يعد قاطرة قطاع السياحة.وقال بوكا في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" قبيل انعقاد المنتدى الدولي للسياحة في فلورنسا : إنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك أخيرًا اجتماع لمجموعة السبع مخصص للسياحة، بل والأكثر من ذلك أن يتم استضافتها في واحدة من أجمل وأشهر المدن في العالم.وتابع : ومما لا شك فيه أنها ستعكس أيضا صورة جميلة لما تتميز به بلادنا، مؤكدا أن فكرة انعقاد هذا المنتدى الدولي قبل مجموعة السبع، فكرة ممتازة أيضًا.ولفت إلى أن الاجتماع مخصص في الواقع للوزراء فقط، وبالتالي كان من المناسب جمع رواد الأعمال في القطاع والمشغلين للتوصل إلى رؤية واضحة لاحتياجات القطاع والضيافة الإيطالية التي سيتم طرحها على طاولة مجموعة السبع الرسمية.وأوضح بيرنابو بوكا أن المواضيع أيضًا محفزة للغاية، وعلى رأسها قضية الذكاء الاصطناعي.وأردف قائلا : إنها ثورة تكنولوجية أمامنا. وقد شبهتها أكثر من مرة بسيارة الفورمولا 1 وهي آلة رائعة، فائقة الأداء ولكنها إذا لم يتم قيادتها بشكل جيد يمكن أن تصبح مجرد آلة عديمة الفائدة وخطيرة أيضًا. (أنسامد).

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