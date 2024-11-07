معرض للتصوير الفوتوغرافي للمصور الإيطالي لويجى جيري

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - يقام في الفترة من 8 نوفمبر إلى 8 يناير القادم معرض للتصوير الفوتوغرافي للمصور الإيطالي لويجي جيري في القصر الكبير على ضفاف نهر السين في باريس تحت عنوان "أربعون عاماً من رحلة لويجي جيري إلى إيطاليا".يلقي المعرض الضوء على مشروع فني للصور أنشأه جيري قبل 40 عاماً (من 1984 إلى 2024) ويستضيف أساتذة فن التصوير من الثمانينيات الذين غيروا منهجهم نحو تصوير المناظر الطبيعية.وكان جيري قد جمع حوله عدداً كبيراً من المصورين الموهوبين لإجراء أبحاث بصرية حول المناظر الطبيعية والهندسة المعمارية بهدف إعادة وضع أسس التصوير الفوتوغرافي.ولد جيرّي في 5 يناير 1943 في سكانديانو، في مقاطعة ريدجو إميليا في إميليا رومانيا، وتوفي في 14 فبراير 1992 في رونكوسيسي، وهو مصور إيطالي معاصر.عمل مساحًا في مقاطعة ريدجو إميليا، مسقط رأسه، حتى أوائل السبعينيات. (أنسامد).

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