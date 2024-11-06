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معرض "الوريث الرهيب لكارافاجيو" في باريس

06 نوفمبر 2024, 09:32

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - يفتتح في فندق "بيتي باليه" في باريس المعرض الكبير المخصص للرسام الإسباني العظيم جوزيبي دي ريبيرا (1591-1652) المعروف بأنه "الوريث الرهيب لكارافاجيو"، والذي يعتبره معاصروه أكثر قتامة وشراسة.

ميكيلانجلو ميريزي، الملقب كارافاجيو نسبة إلى مدينة مسقط رأسه، عاش من (1571 - 161 م) وهو رسام إيطالي قام بإضفاء جو درامي على مشاهد لوحاته الواقعية من خلال استغلال تفاوت الضوء والظلال (كما في ثلاثة مشاهد من حياة القديس متى 1600 م، وقيامة لعازر 1608 وغيرها).

وكان له تأثير كبير على الفنانين الذين جاؤوا بعده، وأطلق اسمه على تيار فني شمل كامل أوروبا.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى 23 فبراير تحت عنوان "بين الظلام والنور" أكثر من 100 لوحة ورسم ومطبوعة من جميع أنحاء العالم.

تستعرض اللوحات لأول مرة مسيرة الفنان بأكملها، بدءًا من السنوات الرومانية حيث تم تغيير اسمه إلى "لو سبانيوليتو"، حتى الفترة النابولية التي تميزت بصعودها الذي لا يقاوم. "إنها المرة الأولى، حتى على المستوى العالمي، التي يوضح فيها معرض مسيرة ريبيرا المهنية بأكملها." (أنسامد).

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