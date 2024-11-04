الكمأة والكستناء تجذب 7 من كل 10 إيطاليين لسياحة المهرجانات

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - تدفع منتجات الخريف فى إيطاليا مثل الكمأة والكستناء والفطر، سياحة المهرجانات، حيث من المتوقع أن تجذب حوالي سبعة من كل عشرة إيطاليين بنهاية الموسم لزيارة واحد على الأقل من مئات معارض الطعام والنبيذ المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.جاء ذلك في دراسة أجراها الاتحاد الوطني الإيطالي للمزارعين "كولديريتي" بالتعاون مع معهد أبحاث Ixè بمناسبة عيد جميع القديسين، حيث تمثل المهرجانات المتنوعة المخصصة للطعام والنبيذ أحد عناصر الجذب الرئيسية للرحلات والعطلات.وتعتبر الكمأة هي المنتج الأكثر انتشارا بلا شك، وسجلت خلال الموسم الحالي مستويات إيجابية بأسعار تتراوح بين 2500 إلى 4500 يورو للكيلو الأبيض حسب الحجم والمكان، وذلك بسبب بداية بطيئة للإنتاج عما كان متوقعا.تضم سلسلة توريد الكمأة في إيطاليا شبكة وطنية تتكون من حوالي 73600 من ممارسي مهنة صيد الكمأة الذين يُطلق عليهم صيادو الكمأة.تحظى المهرجانات المخصصة للكستناء أيضًا بشعبية كبيرة، ويعززها ثراء التنوع البيولوجي الذي تتمتع به المنتجات الإيطالية، مع ما يصل إلى ستة عشر منتجًا مع تسمية المنشأ التي تحظى بتقدير أوروبي.كما تشكل المعارض والمهرجانات والاحتفالات التي تنتشر على طول شبه الجزيرة فرصة ممتازة لشراء منتجات الخريف بأسعار مناسبة.ووفقا للدراسة، من بين أولئك الذين يحضرون المهرجانات، 53% لا ينفقون أكثر من عشرة يورو للشخص الواحد، و34% ينفقون ما بين 10 و30 يورو للشخص الواحد، و5% من الحضور لا ينفقون شيئًا، و4% يذهبون ولكنهم يشترون شيئًا آخر. (أنسامد).

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