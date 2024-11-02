قرى تروبيا وألبيروبيلو وشيفيتا الأكثر شهرة عبر الإنترنت

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - كانت قرى تروبيا وألبيروبيلو وشيفيتا في بانيوريجيو الأكثر بحثًا عبر شبكة الإنترنت في العام الماضي، بينما كانت رونسيجليوني هي القرية العصرية.تصدرت تروبيا محركات البحث لدى مستخدمي شبكة الانترنت في شهري يوليو وأغسطس، بينما جاءت سوبياكو ولوكوروتوندو في صدارة القائمة في ديسمبر ويناير.جاء ذلك في الدراسة الأولى التي أجرتها شركة "تيليباس" Telepass، وهي شركة رائدة في قطاع التنقل المتكامل، ونشرتها مجلة "موفيو" التي تستكشف البحث عبر الإنترنت، وتكشف عن الاتجاهات والاهتمامات المتزايدة للسياحة تجاه المواقع التاريخية الصغيرة في إيطاليا.وبالنسبة لمستخدمي الانترنت في الخارج، تصدرت فيرنازا محركات البحث لدى الأمريكيين، ومالسيسيني لدى الألمان، وألبيروبيلو لدى الفرنسيين والإنجليز والإسبان، في حين أن تروبيا هي القرية الإيطالية الأكثر بحثا عبر شبكة الانترنت في سويسرا.في السنوات الأربع الماضية، زاد الاهتمام بالقرى الإيطالية بشكل كبير، مع تسجيل ما يقرب من 210 مليون عملية بحث عبر الإنترنت، منها 62 مليونًا في عام 2023 وحده. (أنسامد).

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