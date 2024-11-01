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فلورنسا تستضيف أول اجتماع لمجموعة السبع حول السياحة

لتحديد استراتيجية مشتركة لمستقبل القطاع

01 نوفمبر 2024, 09:06

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - ستستضيف فلورنسا أول قمة لمجموعة السبع مخصصة بالكامل للسياحة في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، بهدف تحديد استراتيجية مشتركة لمستقبل القطاع.

وستترأس الوزيرة دانييلا سانتانكي جلسات العمل التي ستشهد مشاركة وزراء ورؤساء وفود من كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

ستتعلق المواضيع التي سيتم تناولها بشكل أساسي بالاستدامة والشمول والرقمنة، مع التركيز على تأثير الذكاء الاصطناعي.

وتعمل وزارة السياحة التي تتبنى رؤية واضحة لهذه الصناعة من خلال خطة استراتيجية، كقوة دافعة في إعطاء القطاع الاهتمام السياسي المناسب، نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

لن تكون قمة سياحة مجموعة السبع في فلورنسا مجرد قمة بين السلطات السياسية والمؤسسية، ولكنها ستكون فرصة حاسمة لمواجهة تحديات المستقبل، نحو نموذج بيئي سياحي مستدام بشكل متزايد.

وفي 13 نوفمبر، قبل البداية الرسمية، سيعقد الحدث التمهيدي "الابتكار والإلهام والاستدامة. رؤى لمستقبل السياحة"، والذي سيعزز اللقاء والحوار بين المترجمين المرموقين للثورة التكنولوجية المستمرة - ثورة الذكاء الاصطناعي - ورواد الأعمال ذوي الرؤى الذين يستثمرون في السياحة الإيطالية، وكذلك من قطاعات أخرى، ليصلوا بها نحو بُعد جديد من الاستدامة والجودة في اتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما ستكون الفاعلية فرصة للاحتفال بمواهب ومهارات النظام الإيطالي القادر على الابتكار وجذب المسافرين من جميع أنحاء العالم.

(أنسامد).

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