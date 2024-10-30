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عرض روائع فن نابولي من القرن 17 في أبرشية دوناريجينا

30 أكتوبر 2024, 09:23

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - تُعرض لأول مرة روائع آثار نابولي من القرن السابع عشر، من باتيستيلو إلى لوكا جيوردانو، والتي تنتمي لمجموعة جوزيبي دي فيتو، لأول مرة في متحف أبرشية دوناريجينا.

وتعكس المعروضات موضوعات وأفكارًا مقدسة، حيث يتشابك المتحف بين الروحانية والفن والثقافة بمناسبة اليوبيل الثاني للبابا فرانسيس، لجذب اهتمام الحجاج والسياح الذين سيصلون إلى نابولي في عام 2025.

ويقدم المعرض رحلة زمنية وموضوعية غير عادية في القرن الذهبي للرسم النابولي من خلال الأعمال الهامة لكبار الفنانين، من بدايات طبيعة كارافاجيو إلى نقطة التحول الباروكي في النصف من القرن، في نوع من المحادثة المثالية مع اللوحات النابولية في القرن السابع عشر الموجودة في المتحف وفي كنيسة دوناريجينا.

من بين التحف الفنية الـ 35 المعروضة، لوحات باتيستيلو كاراتشيولو، وباولو فينوجليو، وماسيمو ستانزيوني، وجوزيبي دي ريبيرا، وبرناردو كافالينو، وأنطونيو دي بيليس، وأنيلو فالكوني، وأندريا فاكارو، ودومينيكو جارجيولو، وفرانشيسكو. فراكانزانو، يبرزان ماتيا بريتي ولوكا جيوردانو. (أنسامد).

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