نمو استدامة السياحة الزراعية في إيطاليا

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - كشف تقرير لمرصد إسميا / أجريتور عن تنامي استدامة السياحة الزراعية في إيطاليا، وهو قطاع أصبح حيويا ونشطا بشكل متزايد.صدر التقرير عن مرصد إسميا (معهد خدمات السوق الزراعية والغذائية) وأجريتور (المعرض الوطني للسياحة الزراعية والزراعة متعددة الوظائف)، بمناسبة افتتاح الدورة الثانية والعشرين من معرض أجريتور، الذي أقيم في أريتسو واستمرت فاعلياته حتى يوم الأحد.وأشار التقرير إلى أن الاستدامة تمثل عاملا اقتصاديا في المقام الأول، حيث شكلت السياحة الزراعية التي بلغت قيمتها 1.8 مليار يورو العام الماضي 12.4% من أنشطة الشركات الزراعية.وتؤكد توسكانا ريادتها في قطاع السياحة الزراعية، حيث تضم مزرعة واحدة من كل 10 مزارع أنشطة مرتبطة بالسياحة الزراعية، مقارنة بالرقم الوطني البالغ 2.3%.لكن أبرز ما يميز القطاع هو إنتاج أغذية زراعية عالية الجودة.وكشف التقرير أن عام 2023 سجل مستويات قياسية في أعداد الزائرين بلغت 134 مليونا و451 مليون ليلة سياحية، بمعدلات نمو 13.4% و+9.5% على التوالي مقارنة بعام 2022. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA