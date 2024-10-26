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معرض في نابولي عن سير وليام هاملتون

26 أكتوبر 2024, 08:35

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - يستضيف متحف "جاليري ديتاليا" في مدينة نابولي الإيطالية، معرضا عن سير وليام هاملتون، رائد عالم الثقافة في نابولي في القرن الثامن عشر والسفير الإنجليزي لدى رديناند الرابع، وذلك في الفترة من 25 أكتوبر إلى 2 مارس 2025.

يقدم المعرض ثمانية وسبعين عملا، بما في ذلك مجموعة من اللوحات والمنحوتات، بالإضافة إلى أعمال قادمة من المتاحف الوطنية والدولية الهامة، مثل قصر كازيرتا الملكي، ومتحف سان مارتينو، ومعرض الصور الوطني في لندن، ومتحف فيكتوريا وألبرت، والمتحف البريطاني والمعرض الوطني للفنون في واشنطن، بالإضافة إلى مجموعات خاصة.

يقام المعرض برعاية فرانشيسكو ليون وفرناندو مازوكا، وتنظمه مجموعة "انتيسا سان باولو" المصرفية بعنوان "السير وليام والسيدة هاملتون". وينظم المعرض بدعم من السفارة البريطانية في روما والسفارة الإيطالية في لندن.

قالت ميكيلي كوبولا، المديرة التنفيذية للفن والثقافة والتراث التاريخي في إنتيسا سان باولو ومدير عام جاليري ديتاليا : إن القصص التي تنشأ من التراث الثقافي الهائل لنابولي دائمًا ما تكون رائعة ومرتبطة بأحداث إنسانية استثنائية، تمامًا مثل ما نقوم به اليوم في جاليري ديتاليا. (أنسامد).

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