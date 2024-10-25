سفينة أميريجو فسبوتشي تعود إلى آسيا وترسو في سنغافورة

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

سفينة أميريجو فسبوتشي تعود إلى آسيا وترسو في سنغافورة

25 أكتوبر 2024, 09:54

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - تزور السفينة الشراعية "أميريجو فسبوتشي"، التي تُعد رمزًا لإيطاليا في العالم، آسيا عبر سنغافورة، حيث ستبقى حتى يوم الاثنين المقبل قبل أن تبحر مرة أخرى في اتجاه بيلاوان بإندونيسيا.

وتأتي الزيارة إلى سنغافورة بعد أن رست السفينة في داروين، في أقصى شمال أستراليا، إذ قطعت ألفي ميل في طريقها.

وتُعتبر سنغافورة المحطة الخامسة والعشرين في جولتها العالمية التي بدأت في يوليو 2023 في جنوة.

وكان في استقبال "سيدة البحار"، السفير الإيطالي في سنغافورة، دانتي براندي، الذي لم يُخفِ تأثره وهو يصعد على متن السفينة في زيارة خاصة مع قبطان السفينة، جوزيبي لاي.

وقال براندي: "إنها سفينة جميلة، حاملة لواء إيطاليا وقيمها وجمالها وقدرتها على البناء والابتكار مع الحفاظ على تقاليد الثقافة الإيطالية".

ومن جانبه، أوضح القبطان لاي أن سفينة "أميريجو فسبوتشي" لم يسبق أن زارت سنغافورة في تاريخها، موضحًا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون هنا. وأنا أعلم أن هناك توقعات كبيرة في هذا الميناء أيضًا، حيث تم بيع جميع التذاكر لزيارة السفينة، ونحن متشوقون للترحيب بهم على متن السفينة".

لكن الزيارة إلى سنغافورة، أحد أهم الموانئ في العالم، تهدف أيضًا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وعلاوة على ذلك، تم افتتاح معرض "فيلاجيو إيطاليا" رسميًا يوم الخميس، وهو المعرض المتنقل الذي يرافق جولة "فسبوتشي" حول العالم مع المؤتمرات والمعارض والعروض والمنتديات المخصصة للصناعة الإيطالية والترويج للبلاد في الخارج. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

13:26

اعتقالات ومصادرة أصول على خلفية عقود استضافة مهاجرين

08:20

فيتو سيعمل لدى الاتحاد الأوروبي للوفاء بخطة التعافي من كوفيد

13:43

طقس سىء في صقلية وسردينيا وتوسكانا ولاتسيو وإميليا رومانيا.

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

13:26

اعتقالات ومصادرة أصول على خلفية عقود استضافة مهاجرين

08:20

فيتو سيعمل لدى الاتحاد الأوروبي للوفاء بخطة التعافي من كوفيد

13:43

طقس سىء في صقلية وسردينيا وتوسكانا ولاتسيو وإميليا رومانيا.