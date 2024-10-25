سفينة أميريجو فسبوتشي تعود إلى آسيا وترسو في سنغافورة

(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - تزور السفينة الشراعية "أميريجو فسبوتشي"، التي تُعد رمزًا لإيطاليا في العالم، آسيا عبر سنغافورة، حيث ستبقى حتى يوم الاثنين المقبل قبل أن تبحر مرة أخرى في اتجاه بيلاوان بإندونيسيا.وتأتي الزيارة إلى سنغافورة بعد أن رست السفينة في داروين، في أقصى شمال أستراليا، إذ قطعت ألفي ميل في طريقها.وتُعتبر سنغافورة المحطة الخامسة والعشرين في جولتها العالمية التي بدأت في يوليو 2023 في جنوة.وكان في استقبال "سيدة البحار"، السفير الإيطالي في سنغافورة، دانتي براندي، الذي لم يُخفِ تأثره وهو يصعد على متن السفينة في زيارة خاصة مع قبطان السفينة، جوزيبي لاي.وقال براندي: "إنها سفينة جميلة، حاملة لواء إيطاليا وقيمها وجمالها وقدرتها على البناء والابتكار مع الحفاظ على تقاليد الثقافة الإيطالية".ومن جانبه، أوضح القبطان لاي أن سفينة "أميريجو فسبوتشي" لم يسبق أن زارت سنغافورة في تاريخها، موضحًا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون هنا. وأنا أعلم أن هناك توقعات كبيرة في هذا الميناء أيضًا، حيث تم بيع جميع التذاكر لزيارة السفينة، ونحن متشوقون للترحيب بهم على متن السفينة".لكن الزيارة إلى سنغافورة، أحد أهم الموانئ في العالم، تهدف أيضًا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.وعلاوة على ذلك، تم افتتاح معرض "فيلاجيو إيطاليا" رسميًا يوم الخميس، وهو المعرض المتنقل الذي يرافق جولة "فسبوتشي" حول العالم مع المؤتمرات والمعارض والعروض والمنتديات المخصصة للصناعة الإيطالية والترويج للبلاد في الخارج. (أنسامد).

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