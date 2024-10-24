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رحلات الخريف في فال دوسولا: جولات بالدراجات ومغامرات

24 أكتوبر 2024, 09:11

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - يعتبر فصل الخريف من أفضل الفصول للذهاب في رحلات استكشافية إلى القرى الإيطالية، والاستمتاع بأوراق الشجر التي تغطي الأرض في فال دوسولا، خاصةً منطقة بحيرات أوسولا والجبال والوديان الجاذبة للسياحة.

وتضم المنطقة أيضاً حدائق المغامرات التي يمكن للعائلات زيارتها، خاصةً منطقة بحيرات ماجيوري وأورتا وميرجوزو وجبال ووديان أوسولا.

وتعد المنطقة الواقعة شمال بيدمونت من أجمل المناطق لركوب الدراجات، بفضل التنوع الكبير للطرق التي تمر عبر التلال الخضراء التاريخية وتخترق القرى الواقعة على طول المسطحات المائية.

يمكن أيضاً الاستمتاع بمزارع الكروم والمطاحن على طول طريق يبلغ طوله 25 كم عند أبواب منتزه فال غراندي الوطني، الذي يبدأ من دومودوسولا ويصل إلى ألب باربيناسكا في فال دوسولا، مع إمكانية التوقف عند الملجأ المحاط بالمساحات الخضراء للمنتزه. (أنسامد).

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