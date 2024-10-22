الكاربونارا واللازانيا يفضلها الأجانب فى إيطاليا

(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - أكد بحث أجراه نادى السياحة الإيطالى لصالح اتحاد الأغذية أن السياح الأجانب في إيطاليا يفضلون تناول الكاربونارا واللازانيا.وأشار البحث الذى أجري بمناسبة يوم الباستا ويتم الاحتفال به 25 اكتوبر، إلى أن أصحاب المطاعم أكدوا أن ثقافة الطعام والنبيذ الإيطالي زاد عدد عملاءها من الأجانب.وبالنسبة لأنواع الباستا المفضلة فإن 46% يفضلون السباجيتى بينما 17% يفضلون الباستا الصغيرة مقابل 38% لا يحبونها.أما أفضل أطباق الباستا فهي وفقا للبحث الكاربونارا ويفضلها 7.8% واللازانيا ألا بولونيز 7% والباستا مع صلصة الطماطم 6.9% والسباجيتى مع المحار وصلصة الطماطم 6.8% وبوكاتينى ألا ماتريكيانا 6.7% وسباجيتى بالجبن والفلفل 5.3% وتورتيلينى في المرق 4.3% وباستا ألا نورما 3.8% وتروفي مع البيستو 3.4%. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA