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قصر كورسيني يحتفل بالرحالة ماركو بولو

21 أكتوبر 2024, 08:35

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - يستضيف قصر كورسيني في العاصمة الإيطالية روما، معرضا عن الرحالة والمستكشف الإيطالي ماركو بولو في الفترة من 24 أكتوبر إلى 26 يناير 2025، حيث سيقدم مجموعة من الخرائط والمخطوطات والمصنوعات اليدوية بين الشرق والغرب.

يقام المعرض بعنوان "ماركو بولو 1324-2024. الطريق نحو الشرق وأمريكا" في مكتبة أكاديمية لينساي وكورسينيانا الوطنية بمناسبة مرور 7 قرون على وفاة الرحالة العظيم.

في عام 1271، قام ماركو بولو مع والده نيكولو وعمه ماتيو بواحدة من أكثر الرحلات إثارة في التاريخ، بين أوروبا وآسيا، والتي أصبحت علامة فارقة في العلاقات بين الشعوب في الأدب والجغرافيا والفن.

"المليون" هو عنوان تلك الرحلة الطويلة التي وصلت إلى بلاط كوبلاي خان، والتي قرر روستيشيلو دا بيزا كتابتها من خلال جمع ذكريات زميله السجين ماركو بولو، مشيرا إلى عظمة المهمة. وأدخل مواد تاريخية وعلمية غير عادية واستثنائية، ليحول خط سير الرحلة إلى رواية، ودليل تجاري، وأطروحة تاريخية علمية.

تتناول المخطوطات الثمينة والخرائط التفصيلية التي تحتوي على صور للمدن والأماكن التي وصفتها الرحلة، تاريخ ماركو بولو ومآثره في أقسام مختلفة. (أنسامد).

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