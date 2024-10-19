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معرض للمصور الأمريكي ميتش إبستاين في تورينو

19 أكتوبر 2024, 09:46

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - يستضيف متحف "جاليريا ديتاليا" في تورينو معرضا للمصور الأمريكي ميتش إبستاين في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 2 مارس القادم بعنوان "ميتش إبستاين. الطبيعة الأمريكية"، وهو أهم معرض استعادي للمصور الأمريكي.

يقدم إبستاين صورا يبدو فيها المرء منغمسًا في قوة الطبيعة غير الملوثة، وأخرى يظهر فيها تأثير الصناعة والتلوث بكل قوته الدرامية، وأخرى تظهر فيها أجزاء من حياة السكان الأصليين، ما يدفع المرء إلى التساؤل لمن تنتمي الأرض.

يقدم المعرض، الذي يقام برعاية بريان واليس، لأول مرة أهم سلسلة صور فوتوغرافية في العشرين عامًا الأخيرة لميتش إبستاين والتي يستكشف فيها الصراعات بين المجتمع الأمريكي والطبيعة البرية في سياق تغير المناخ العالمي.

يقول إبستاين : علينا أن نتحلى بالشجاعة لعبور الحدود ومواجهة التحديات كجنس بشري، ووظيفتي ليست تقديم الإجابات بل طرح الأسئلة.

(أنسامد).

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