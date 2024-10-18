تريستي ضمن أكثر 10 وجهات للسياحة العصرية في 2025

في تحليل لبيانات النظام الأساسي لتحديد الأماكن السياحية غير المتوقعة والتي تعتبر أماكن جذب جديدة لقضاء العطلات، أكد الموقع زيادة عمليات البحث عن الإقامات في مدينة تريستي عام 2024 بنسبة 349% مقارنة بالعام السابق ليس فقط بين المسافرين الإيطاليين ولكن أيضاً لعدد متزايد من السياح الأجانب.
وتقدم تريستي اتجاهات سفر جديدة مثل السياحة الليلية : 62% من المسافرين الإيطاليين يقومون في الواقع بتقييم الوجهات ذات السماء ذات الإضاءة الخافتة. وتوفر تريستي فرصًا فريدة لمراقبة الظواهر الطبيعية مثل مشاهدة النجوم.
في عام 2025، سيكون موضوع الصحة أيضًا محوريًا: 62% من المسافرين الإيطاليين على استعداد للدفع مقابل عطلة هدفها الوحيد هو إطالة أمد حياتهم وتحسين رفاهيتهم، كما هو الحال في المياه الحرارية في ينابيع تيمافو. (أنسامد).
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