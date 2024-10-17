معرض الفنان المعاصر الصيني وانج بيجانج في ميلانو

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - تستضيف جاليريا لاتوادا دي ميلانو في الفترة من 24 أكتوبر إلى 24 نوفمبر معرض الفنان المعاصر الصيني وانج بيجانج وهو أحد الفنانين المعاصرين الأكثر شهرة على الساحة الدولية تحت عنوان " مدح اللون" .ويعكس معرضه اختياره الدقيق للعمل الإبداعي الذى يوثق استمرار لغته التمثيلية خلال السنوات الأخيرة والذي يؤكد تخطيه العديد من الحواجز الجغرافية والثقافية ولهذا تعكس لوحاته التقاليد الصينية مع التأثير الغربي.ولد ييجانج عام 1961 في مدينة تشيتشيهاير، بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية وفي 1986 تخرج من قسم الرسم الزيتي في أكاديمية لوكسون للفنون الجميلة والتي يشغل بها حاليًا منصب أمين متحف الفنون في أكاديمية لوكسون.بدأ وانغ ييجانج مسيرته المهنية في أوائل الثمانينيات، وفي بداية دراسته للفن تأثر بالتكعيبية والمستقبلية. وكان الفائز بجائزة الشباب الوطنية للفنون في المعرض الوطني للفنون للشباب في عام 1985.خلال مسيرته المهنية التي استمرت 25 عامًا، أظهر الفنان وانغ ييجانج التعددية في الأسلوب من التصويري إلى التعبيرية التجريدية والفن الشعبي.وقد عرضت أعمال الفنان في جميع أنحاء العالم، في الصين، وفي بكين وشنيانغ وشنغهاي، ولكن أيضًا في اليابان وسنغافورة والاتحاد الروسي والولايات المتحدة وفي أوروبا، وخاصة في إسبانيا وألمانيا.(أنسامد).

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