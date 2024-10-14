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بنك إيطاليا: ارتفاع عدد السياح الإيطاليين في الخارج في يوليو

14 أكتوبر 2024, 09:10

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - ارتفع عدد السياح الإيطاليين في الخارج في شهر يوليو الماضي مع زيادة الإنفاق، على الرغم من أن ميزان مدفوعات قطاع السياحة الإيطالية سجل فائضا قدره 4.1 مليار يورو، وهو ما يتماشى تقريبا مع المستويات التي تم تسجيلها خلال نفس الشهر من عام 2023.

وكشفت البيانات الصادرة عن بنك إيطاليا عن ارتفاع إنفاق المسافرين الأجانب في إيطاليا (7.5 مليار يورو) بنسبة 1%، فيما ارتفع إنفاق السائحين الإيطاليين في الخارج بنسبة 4 في المائة ليسجل 3.3 مليار يورو.

في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو 2024، تشير البيانات إلى أن الاتجاه في إيرادات السياحة كان مماثلاً لاتجاه الإنفاق، حيث ارتفع كلاهما بنحو 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

يرتبط النمو في إيرادات السياحة والإنفاق بزيادة عدد المسافرين، ويكون ضعيفا بالنسبة للوافدين، ولكنه يرتبط بزيادة معتدلة في نصيب الفرد من الإنفاق، وبارتفاع أكبر بالنسبة للمسافرين للخارج، ولكن يقابله انخفاض في نصيب الفرد من الإنفاق.

وبالنسبة لمتوسط ;;الأشهر الثلاثة الأخيرة المتاحة، كانت الزيادة في إنفاق المسافرين الأجانب في إيطاليا مدفوعة بالكامل بالقادمين من دول الاتحاد الأوروبي (أعلى بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي). (أنسامد).

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