إقليم فينيتو يفوز بجائزة أفضل سمعة عبر شبكة الإنترنت

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - فاز إقليم فينيتو الإيطالي بالجائزة الأولى باعتباره الوجهة الإيطالية التي تتمتع بأفضل سمعة عبر شبكة الإنترنت، ليصبح الوجهة المفضلة لدى الزوار الإيطاليين والدوليين، يليه بازيليكاتا الذي احتل المركز الأول العام الماضي، وترينتينو في المركز الثالث.وذهبت جائزة أفضل وجهة في تقديم عروض الطعام والنبيذ إلى راجوزا في صقلية، وحافظت دولوميتي باجانيلا في ترينتينو على المركز الثاني للعام الثاني على التوالي، تليها كارنيا في فريولي فينيتسيا جوليا، التي وصلت منصة التتويج للمرة الأولى.تم تقديم جوائز "إيطاليا الوجهة الرقمية"، أو ما يسمى بجوائز الأوسكار السياحية التي تمنحها شركة "داتا آبيل" منذ عام 2016 ضمن فاعليات معرض السياحة والسفر في ريميني.ومن ضمن مستجدات المعرض، جائزة القرية الأكثر شعبية في إيطاليا، التي فازت بها بيكيولي، وهي قرية فنية في توسكانا، تليها ريباترانسون في ماركي، بينما جاءت بيتراليا سوتانا في صقلية في المركز الثالث.وهذا العام أيضًا، ذهبت جائزة مؤشر استدامة الوجهة السياحية إلى ترينتينو للمرة الثانية على التوالي، فيما ذهبت جائزة مؤشر الشمولية إلى منطقة لومبارديا. (أنسامد).

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