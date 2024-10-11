40 مليار يورو حجم السياحة والتجارة الالكترونية في 2024

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - تستمر التجارة الإلكترونية في تحفيز السياحة الإيطالية، على الرغم من أنها تنمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في فترة ما بعد الوباء.ولا يزال الإيطاليون والأجانب ينجذبون للتسوق والطعام والنبيذ، أي المنتجات المصنوعة في إيطاليا أو حتى المنتجات الإيطالية "الجميلة وجيدة الصنع".وكشفت دراسة أجراها مرصد ابتكار السفر التابع لجامعة العلوم التطبيقية في ميلانو أن حجم السياحة والتجارة الالكترونية المتوقع خلال عام 2024، يصل إلى 40 مليار يورو.ووفقا للدراسة، فإن التجارة الالكترونية سوف تبلغ 21 مليار يورو، أي نسبة 56٪ من القيمة السوقية للضيافة في إيطاليا والبالغة 37.5 مليار يورو.ومع إضافة النقل والعوامل الأخرى، فإن الرقم يرتفع إلى 40 مليار يورو.وبحسب الدراسة، فإن سوق السفر ينمو بمعدلات مختلفة، إذ تظهر المعاملات في مجال الضيافة نموا بـ 4%، والنقل نموا بـ 10%، وتشغيل الرحلات السياحية (باستثناء الرحلات البحرية) ووكالات السفر +8%.(أنسامد).

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