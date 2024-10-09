"آلات" جون تانجلي في متحف بيريللى هنجر بيكوكا

(أنسامد) - أكتوبر 9 - روما - يقام فى الفترة من 10 أكتوبر إلى 2 فبراير في متحف بيريللي هنجر بيكوكا في ميلانو معرضاً هاماً لأعمال النحات السويسرى جون تانجلي والتي أنتجها بين الخمسينيات والتسعينيات.ويشغل المعرض مساحة تصل إلى 5000 متر مربع مما يمنح المساحة لكوريجرافيا صوتية ومرئية واحدة مكونة من أعمال النحات الاكثر تمثيلاً .ويركز المعرض على الطبيعة الراديكالية والتجريبية لتانجلي ,الذي ركز كل تجاربه في البحث حول حركة المادة والأشياء وعلى التغيير المستمر وتفكيك مفهوم التكوين الدائم النهائى.ويفتح المعرض مع عملين ضخمين من الثمانينيات تم إنشاؤهما من خلال تجميع العجلات والأحزمة والمحركات الكهربائية والمكونات الميكانيكية، والتي يلعب فيها الضجيج دورًا أساسيًا.توفي الفنان السويسري جون تانجلي يوم 30 أغسطس 1991 وهو في الستين من العمر، وكان قد عُرف أولا بلوحاته الشاعرية، والتي تجاوزت شهرتها حدود الكنفدرالية.أما منحوتاته المتحركة فهي تعتبر عموما إبداعات ذات طابع بهيج، ومُبدع، وساخر، وحتى حزين أحيانا.ولأكثر من 30 عاما، كان الفنان السويسري وجها مؤثرا في الحركة الطلائعية الأوروبية.ويقدّم معرض تانجلى الدائم المقام في متحف تانجلي ببازل، نظرة على دور هذا المبدع كشخصية مثيرة ومحرضة وأيضا كشاعر، من خلال عملية انطلقت قبل 16 عام لتجديد مجموعة من الأعمال التي أضيفت لها، على مدى السنين، قطعٌ رئيسية وعناصر من السيرة الذاتية للفنان.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA