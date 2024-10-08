بدء اعمال تجديد قصر دوكالي

(أنسامد) - أكتوبر 8 - روما - أعلن مدير جاليريا ناسيونالي ديلي ماركي لويجي جالو، عن بدء أعمال التجديد المخطط لها لقصر دوكالي.وأشار "تتعلق التدخلات الممولة بأموال منحة الاتحاد الأوروبى لمواجهة آثار الوباء بمجمع عصر النهضة بأكمله الذي تبلغ مساحته 40 ألف متر مربع، ونظرًا لحجم المساحات والحاجة إلى إبقاء المكان مفتوحًا أمام الزوار، فقد تم تقسيمها إلى مراحل".وتتعلق أعمال التجديد بإعادة ترتيب جميع الأنظمة، من الأضواء إلى التدفئة، وفقا لمتطلبات محددة لراحة الزوار، وإعادة ترتيب الغرف وترميم جميع الأسطح المعمارية، بما في ذلك الأرضيات، وأجهزة الديكور، والتيجان، والجدران، المفروشات (العديد منها أصلية) والأثاث.في 31 أكتوبر، سيتم افتتاح المساحات الجديدة لشقة الضيوف في الطابق الرئيسي للقصر، حيث سيمكن مشاهدة مرة أخرى مادونا سينيغاليا لبييرو ديلا فرانشيسكا إلى جانب روائع جيوفاني بيليني وألفيس فيفاريني، بينما تستمر الأعمال في شقة دوكا حيث سيتم إغلاق ستوديلو الشهير في 4 نوفمبر ليتم إعادة افتتاحه في منتصف أبريل 2025. ومن المتوقع إجراء التجديد الكامل لنصب عصر النهضة الثمين في ربيع عام 2026. وأضاف جالو سيتم تنظيم معرض مخصص للرسام الباروكي سيمون كانتاريني (بيزارو 1612 - فيرونا 1648).ويأتى هذا الاعلان بعد غلق المعرض الكبير لفيدريكو ياروتشى فى قصر دوكالى في أوربينو والذي افتتح منذ 18 يونيو وبحضور 80 ألف زائر.(أنسامد).

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