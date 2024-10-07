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مهرجان "ثورة فن الشارع" فى بارما

07 أكتوبر 2024, 08:09

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - يقام مهرجان "ثورة فن الشارع" فى متحف قصر تاراسكونى فى بارما حتى 2 مارس 2025 ليحكى قصة إحدى الحركات الفنية الأكثر اثارة للجدل وهو الفن الحضرى.

ويشارك فى المعرض فنانون مشهورون عالميًا مثل بانكسي، وكيث هارينج، وبليك لو رات، وأوبي، وآندي وارهول والعديد من الذين تحدوا التقاليد لتقريب الفن، كل منهم بأسلوبه الخاص.

ويعرض الفنانون أعمالهم على جمهور أوسع، وأحيانًا غير مهتم، مثل جمهور المارة الذين غالبًا ما ينظرون إلى جدران الشوارع على عجل.

ومع ذلك، فقد تمكن فن الشارع من غزو وتحويل الجدران المجهولة للمدن الكبيرة والقرى الصغيرة والأحياء بأكملها، إلى أماكن سياسية حيث يمكن معالجة القضايا الملحة مثل العدالة الاجتماعية والقمع وعدم المساواة الاقتصادية، ليصبح صوتًا قويًا للمجتمع. يرافق معرض بارما الزائر في رحلة مفيدة لفهم تطور هذا الشكل الفني، حيث يتعرف على كيفية الانتقال من الكتابة على الجدران في مترو أنفاق نيويورك إلى جدران بانكسي التي أصبحت الآن، كما يتضح من السلسلة الصيفية لحديقة حيوان لندن، تتصدر الأخبار بغض النظر عن المكان أو الشكل. (أنسامد).

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