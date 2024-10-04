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في فينيتو.. بدء تصوير فيلم قصير "على خطى ماركو بولو"

04 أكتوبر 2024, 09:52

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - بدأ التصوير في فيتوريو فينيتو (تريفيزو) للفيلم القصير التاريخي والفانتازيا "على خطى ماركو بولو - بيبو لا يعرفه"، وهو العمل الأول لكليزيا فورناسير وأتيليو فونتانا، وهما أيضًا مؤلفا القصة والسيناريو.

يضم فريق العمل الشابين بلو فونتانا وأورورا سيليست أماديو، اللذان ظهرا لأول مرة في الفيلم.

يروي العمل رحلة الصبي ماركو عبر الزمن لإعادة اكتشاف تاريخ الحرير، وهو القماش الذي كان لفترة طويلة يمثل تقليدًا في فينيتو بين المياه ومصانع الغزل، والذي يرتبط بإعادة تمثيل ما رواه "الطريق" عبر صفحات "Il Milione".

وتمكن ماركو، -مستلهما بكلمات حكاية خرافية قديمة من مدينة البندقية تم تناقلها لأجيال عديدة،- من الوصول إلى جرازيلا، وهي فتاة صغيرة من الماضي "تكسب عيشها" بالحرير وتعيش مع ديدان القز ليلًا ونهارًا، وتعتني بها وتطعمهم.

تقول كيليزيا فورناسير وأتيليو فونتانا، "اكتشاف وإعادة اكتشاف الامتيازات التي تهم بلدنا وأراضينا، وإظهارها للعالم وتقديرها، هذا أيضًا هدف السينما ولغتها تسليط الضوء على القصص والأماكن والشخصيات، إنه يعني الكشف للجمهور عن تفاصيل لا يعرفونها أو لم يعودوا يتذكرونها، وهو نفس الجمهور الذي يمكن أن يكون في يوم من الأيام السائح الذي أعدنا إليه الإحداثيات للتعرف على ثقافة المنطقة والتعرف عليها." تم إنتاج الفيلم بواسطة Santa Ponsa Film بالتعاون مع Associazione 400 COLPI aps، وتم إنتاجه بمساهمة من منطقة فينيتو. وسيستمر التصوير لمدة ثلاثة أيام بين فيتوريو فينيتو وسان فلوريانو.

وسيتم توزيع الفيلم القصير عبر دائرة المهرجانات الوطنية والدولية قبل وصوله إلى منصة رقمية. (أنسامد).

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