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معرض الهولندي رينيه رينيك فى كالياري

01 أكتوبر 2024, 09:24

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - يستضيف قصر دوجليو فى كالياري معرضاً للرسام الهولندي رينيه رينيك حتى 20 نوفمبر.

ويضم المعرض 12 عملاً تحت عنوان " الأوركسترا" تفتح نافذة كبيرة على عالم رينيه الفنى حيث تمتزج الأشكال والخلفيات والألوان فى تشابك مستمر بين الواقع والحلم تصبغ الحياة اليومية بصبغة سيريالية.

ويقول الفنان عن لوحاته"انا لا أحاول رسم الواقع بل جنون الواقع.

جنون الأحلام والرغبات والخيال".

ويقول أمين المعرض ميركو رينزيتي -." دعونا لا ننسى أن هذا الفن يحتضن تخصصات مختلفة مثل الموسيقى والأدب والفلسفة والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وحتى علم النفس، وقبل كل شيء، يطرح الفيلسوف على نفسه أسئلة ولا يفعل رينيه في أعماله سوى طرح أسئلة على نفسه حول وجود العقل وقيمته، وكذلك الحياة نفسها." رينيه رينينك، رسام هولندي ولد في أمستردام، تلقى دروس الرسم الأولى من الفنان جيريت فانت نت، وحضر أكاديمية الفنون الجميلة في لاهاي.

لديه العديد من المعارض الشخصية والجماعية كل من المعارض الفنية والمتاحف الإيطالية والأجنبية.

ويضيف بالعودة إلى المعرض: "بالنسبة لرينيه، الموسيقى والرسم هما محوران لنفس المسار: كلاهما يكشف عن المشاعر والصور التي تقودنا إلى أماكن تشبه الحلم". (أنسامد).

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