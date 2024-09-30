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ارتفاع عدد زوار كاتدرائية ميلانو العام الجاري

30 سبتمبر 2024, 09:02

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - صرح فولفيو برافاديلي، مدير مؤسسة فينيراندا فابريكا ديل دومو، أن كاتدرائية ميلانو تسجل بيانات سياحية جيدة للغاية خلال عام 2024.

وقال خلال مؤتمر صحفي للمؤسسة : نسجل في عام 2024 بيانات سياحية جيدة للغاية. ونشهد في الوقت الحالي زيادة بنسبة 3.7 في المائة في عدد الزوار مقارنة بعام 2023.

وأضاف : ومن خلال هذا، يمكننا أن نتوقع وصول عدد السياح إلى 3.5 مليون سائح في نهاية العام في مجمع الكاتدرائية الأثري، الذي يضم الكاتدرائية والمدرجات والمتحف.

فيما يتعلق بإيرادات التذاكر، من المتوقع أن ترتفع بنسبة 4% بنهاية العام. يأتي 70% من السائحين من الخارج، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وإسبانيا على رأس قائمة الدول التي يأتي منها السائحون.

وأضاف أن "جودة السياحة والعمل الذي نقوم به في هذا الصدد أمران مهمان للغاية بالنسبة لنا"، منوها: إن الأمر الأساسي هو احترام الكاتدرائية التي هي مكان للعبادة ومكان للثقافة. لذلك من المهم جدًا أن يحترم السياح الكاتدرائية وطقوسها. (أنسامد).

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