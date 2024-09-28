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قصر بيتي يفتح أحد الأقسام للزيارة أمام الجمهور

28 سبتمبر 2024, 09:01

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - أعلن قصر بيتي في فلورنسا فتح أبواب جناح الدوقة في الطابق الثاني أمام الجمهور. وقد سمي هذا القسم من القصر باسم آنا الفرنسية، أرملة الأمير أميديو، دوق أوستا، آخر من عاش فيه.

في السابق، لم تكن زيارة هذا القسم متاحة إلا في مناسبات نادرة، والآن ولأول مرة يمكن الوصول إلى هذه المساحات بطريقة سهلة. سيفتح هذا القسم في 29 سبتمبر وبعد ذلك سيتم تنظيم جدول للزيارات المصحوبة بمرشدين كل يوم أحد ابتداءً من نوفمبر.

ويعتبر الشكل الحالي لهذا القسم نتيجة عملية ترميم أعيد فيها بناء غرف القرن التاسع عشر. يتكون الجناح من عدة غرف يطل بعضها على حدائق بوبولي.

بُني القصر في عصر ميديشي عندما اشترى كوزيمو الأول دي ميديشي وإليونورا دي توليدو القصر لتحويله إلى قصر دوقية كبير. وفي منتصف القرن السابع عشر أصبح مقر إقامة فرديناندو الثاني وفيتوريا ديلا روفيري.

وصرح مدير معرض أوفيزي سيمون فيردي : يمثل افتتاح الجناح لأول مرة بشكل منتظم خطوة أولى مهمة في خطة إعادة إطلاق قصر بيتي. (أنسامد).

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