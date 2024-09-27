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إكسبو 2025: جناح إيطاليا يستضيف منتدى Agevity نهاية يونيو

27 سبتمبر 2024, 09:30

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - شارك السفير ماريو فاتاني، المفوض العام لإيطاليا في إكسبو 2025 أوساكا، في اليوم الثاني من منتدى Agevity المخصص للتحديات والفرص التي تفتحها التحولات الاجتماعية والاقتصادية للدول التي تعيش حياة أطول بشكل متزايد.

ومن المقرر أن يستضيف جناح إيطاليا هذا المنتدى في نهاية يونيو المقبل. وبحسب السفير، فإن "الاقتصاد الفضي والدبلوماسية العلمية سيكونان موضوعين رئيسيين لجناح إيطاليا في إكسبو 2025 أوساكا".

يعتبر طول العمر تحديًا حاسمًا للمجتمعات المتقدمة مثل إيطاليا واليابان. وتعتبر إيطاليا في الواقع الدولة ذات أعلى مؤشر شيخوخة السكان في الاتحاد الأوروبي، وفي اليابان وصل عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا إلى رقم قياسي بلغ 36.25 مليونًا، أي ما يعادل 29.3٪ من السكان. مع هذه الأرقام، فإن طول العمر هو أيضًا فرصة للعديد من قطاعات الإنتاج.

وبين السفير، "سيكون جناح إيطاليا مكانًا للمناقشة لاقتراح نماذج وحلول لمجتمعات المستقبل، وتعزيز التعاون مع اليابان في المجالات الدوائية والعلمية والتكنولوجية والأتمتة المنزلية وعلوم الحياة"، مضيفا "ستُعقد النسخة القادمة من منتدى Agevity في جناح إيطاليا في إكسبو 2025 أوساكا في نهاية يونيو". (أنسامد).

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