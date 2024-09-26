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القصر الملكي.. فتح برج الملوك فى البلفيدير للزيارة

26 سبتمبر 2024, 09:34

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - لأول مرة سيتمكن زوار القصر الملكي الإيطالي في نابولي من اكتشاف برج بلفيدير من خلال جولات إرشادية بخط سير محدد بعد أن كان الملوك فقط هم من يتمكنون من الوصول إليه.

وقد اطلق متحف نابولى المبادرة بمناسبة إحتفالية أيام التراث الأوروبي المقررة يومي 28 و29 سبتمبر.

وسيتمكن الزوار من الوصول إلى البرج بعد أعمال الترميم الأخيرة للاستمتاع بأكثر المواقع الاستثنائية فى المدينة.

ويهيمن برج بلفيدير على الجزء الجنوبي من المبنى على ارتفاع 70 متراً في شارع فيا اكتون ويبلغ عرضه حوالى 150 متراً ويطل على خليج نابولى بثلاث نوافذ كبيرة تفتح على شرفة بنيت على الطراز الكلاسيكى الجديد عام 1837 فى عهد فرديناند الثانى ملك بوربون بواسطة المهندس المعمارى جايتانو جينوفيز.

وستستغرق الزيارة 45 دقيقة لعدد أقصى يصل إلى 24 شخصاً مع ضرورة الحجز المسبق حتى يتم التحكم في اعداد الزائرين. (أنسامد).

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